Η έμπνευση των φίλων του Παναθηναϊκού δεν έχει όρια… Αυτή την φορά ο Ανδρέας Τεττέη βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερης και άκρως «πράσινης» δημιουργίας.

Σε μια αφίσα που κυκλοφορεί στα social media, ο διεθνής επιθετικός του «τριφυλλιού» παρουσιάζεται ως… Ανδρέας Παπανδρέου με το χαρακτηριστικό ζιβάγκο και την έκφραση με τα χέρια ψηλά να παραπέμπει στον ιστορικό πολιτικό ηγέτη της Ελλάδας και στις προεκλογικές ομιλίες του που έχουν μείνει στην συλλογική μνήμη των Ελλήνων.

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