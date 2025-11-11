Πολύ κουβέντα έγινε τις τελευταίες ημέρες για το σκληρό μαρκάρισμα του Μανώλη Σιώπη στον Γιάννη Κωνσταντέλια, στη διάρκεια του πρόσφατου ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.

Ο μέσος του «τριφυλλιού», μετά τη συγκεκριμένη φάση έσπευσε πάνω από τον συμπαίκτη του στην Εθνική, για να βεβαιωθεί πως είναι καλά, με τη σχέση των δύο παικτών να παραμένει εξαιρετική.

Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε από τη βιντεοκλήση που έκαναν, με τη συμμετοχή και των Λάζαρου Ρότα και Χρήστου Ζαφείρη.

Ο μέσος του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι μαζί με τους δύο τελευταίους στην αποστολή της Εθνικής ομάδας για τα ματς με Σκωτία και Λευκορωσία, ανέβασε το σχετικό φωτογραφικό απόσπασμα, όπου χαμογελούν τόσο αυτός όσο και ο «Ντέλιας», ο οποίος έμεινε εκτός λόγω θλάσης.

