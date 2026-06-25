Πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο Στέφαν Ντε Φράι. Μετά τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο και ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο επιβεβαιώνει τις πληροφορίες ότι ο 34χρονος Ολλανδός αποχωρεί από την Ίντερ, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου και μετακομίζει στην Ελλάδα.

«Ο Ολλανδός είναι ένα βήμα μακριά από τη μεταγραφή του στην Ελλάδα», γράφει ο Ιταλός δημοσιογράφος για τον Ντε Φράι, ο οποίος θα αποχωρήσει ως νταμπλούχος από την Ιταλία έχοντας 13 γκολ και 8 ασίστ σε 296 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

«Ο Παναθηναϊκός και ο Στέφαν Ντε Φράι βρίσκονται όλο και πιο κοντά. Ο κεντρικός αμυντικός της Ίντερ, του οποίου το συμβόλαιο λήγει στις προσεχείς 30 Ιουνίου, είναι ένα βήμα πριν από τη μετακίνησή του στην Ελλάδα. Τις προηγούμενες ημέρες σάς είχαμε ενημερώσει για την προσφορά που κατέθεσε ο αθηναϊκός σύλλογος: ένα διετές συμβόλαιο με απολαβές 3 εκατομμύρια ευρώ καθαρά ανά σεζόν για να πειστεί ο Ολλανδός να ακολουθήσει το “πράσινο” πρότζεκτ, το οποίο προχωρά για την απόκτηση του Ολλανδού αμυντικού», αναφέρει.