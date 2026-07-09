Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την αναζήτηση για τον παίχτη που θα ενισχύσει την αριστερή πλευρά της άμυνας του και μία από τις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει είναι αυτή του Ρικάρντο Μάνγκας.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων, καθώς η προσπάθεια για την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν έχει παρουσιάσει σημαντικά εμπόδια. Η Λέστερ επιθυμεί την οριστική παραχώρηση του Δανού αμυντικού και δεν φαίνεται να συζητάει το σενάριο δανεισμού του με οψιόν αγοράς, που προωθεί ο Παναθηναϊκός.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr