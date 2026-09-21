Ο χρόνος αλλάζει τις ομάδες, όχι όμως τις ξεχωριστές ποδοσφαιρικές σχέσεις… Μια ομάδα που κάποτε αποτέλεσε «σπίτι» για έναν ποδοσφαιριστή, παραμένει για πάντα ένα κομμάτι του.

Κάπως έτσι με την οικειότητα ενός ένδοξου παρελθόντος, αλλά και την γλυκιά νοσταλγία ενός ανθρώπου που επιστρέφει σε γνώριμα μέρη, αν βρισκόταν κανείς σήμερα το πρωί στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού θα αντίκρυζε μια γνώριμη και αγαπημένη φιγούρα: Τον Ζιλμπέρτο Σίλβα.

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