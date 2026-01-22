Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, λίγες ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα με τη Φερεντσβάρος, εξέδωσε ανακοίνωση για τους φιλάθλους της, που έχουν ταξιδέψει στη Βουδαπέστη.

Η ανακοίνωση του «τριφυλλιού»:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ενόψει του αποψινού αγώνα της League Phase του UEFA Europa League κόντρα στη Φερεντσβάρος στο «Ferencvaros Stadion», ότι περιμετρικά του γηπέδου θα επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε κατόχους εισιτηρίων. Επομένως, όσοι φίλαθλοι δεν έχουν προμηθευτεί εισιτήριο δεν έχουν λόγο παρουσίας πέριξ του γηπέδου.

Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση λέιζερ, βεγγαλικών και καπνογόνων και ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαιτέρως αυστηρά. Άπαντες οφείλουν να είναι προσεκτικοί στη συμπεριφορά τους.»