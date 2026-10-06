Με τον Ανδρέα Τεττέη να επιστρέφει στο «Γ. Καλαφάτης» μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την εθνική Ελλάδας συνεχίστηκε το πρωί της Τρίτης (6/10) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν όψει του κυριακάτικου (11/10, 21:00) μεγάλου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο για την 6η αγωνιστική της Super League.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα συνέχισε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σε φουλ ρυθμούς, έχοντας αφήσει πίσω του τη θλάση β’ βαθμού στον μακρύ προαγωγό του δεξιού ποδιού, ενώ θετικά ήταν τα νέα και για τον Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος ανέβασε ακόμα περισσότερο ρυθμούς και συμμετείχε σχεδόν σε ολόκληρο το πρόγραμμα της προπόνησης.

Επίσης στην προπόνηση συμμετείχαν κανονικά και οι νεαροί Λάβδας, Νεμπής, Μπινιάρης και Γείτονας που ολοκλήρωσαν σ’ αυτή τη φάση τις δικές τους υποχρεώσεις με την U19 της Ελλάδας.