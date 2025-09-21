Μεγάλη ένταση επικράτησε στη Λεωφόρο πριν το ξεκίνημα του β’ μέρους του ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, με τους Κώστα Καραπαπά και Γιώργο Τζαβέλλα να πιάνονται στα χέρια.

Κατά την είσοδο των δυο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο εκ των αντιπροέδρων των Πειραιωτών και ο Διευθυντής ποδοσφαίρου των «πρασίνων» λογομάχησαν και δεν άργησαν να πιαστούν στα χέρια.

Πάντως η… φωτιά έσβησε εγκαίρως με παρέμβαση των ψυχραιμότερων, με τον διαιτητή Αϊτεκιν να πηγαίνει προς το μέρος τους, κάνοντάς τους συστάσεις, χωρίς πάντως να αποβάλει κάποιον από τους δυο.