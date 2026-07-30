Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να κυνηγάει δύο φορές στο σκορ, ωστόσο επέστρεψε στο ματς ισάριθμες φορές, αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με την Πάκσι στο κατάμεστο ΟΑΚΑ και πήρε -έστω και δύσκολα- την πρόκριση στον Γ’ Προκριματικό του UEFA Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1948.

Στο πρώτο μέρος οι πράσινοι μπήκαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, αναζητώντας ένα γρήγορο γκολ που θα του αφαιρούσε το άγχος εν όψει της συνέχειας.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr