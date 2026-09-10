Σε μία αγωνιστική έπεσε η ποινή του επιθετικού του Παναθηναϊκού, Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος είχε τιμωρηθεί σε πρώτο βαθμό με τρεις αγωνιστικές μετά την αποβολή του στον αγώνα της περασμένης Κυριακή (6/9) με τον ΠΑΟΚ

Η Επιτροπή Εφέσεων αποδέχθηκε πως αυτό που έγινε στη φάση του Νιγηριανού επιθετικού με τον Μιχαηλίδη, πρόκειται για «απώθηση» και όχι για «βιαιοπραγία», που γράφτηκε στο φύλλο αγώνα.

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