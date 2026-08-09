Ο Ανδρέας Τεττέη ξεπέρασε τη λοιμώδη μονοπυρήνωση που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα 9/8 επέστρεψε στο Κορωπί, αφού πρώτα υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο Έλληνας επιθετικός έχασε την πρώτη «μάχη» των Πράσινων με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ στο γ’ προκριματικό γύρο του Conferece League καθώς εισήχθη στο νοσοκομείο λόγω της ίωσης που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέρες.

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