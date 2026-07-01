Ο Παναθηναϊκός ενισχύει το οργανόγραμμά του με την επιστροφή του Δημήτρη Γκούμα, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο άμεσου συνεργάτη του τεχνικού διευθυντή της ομάδας, Στέφανου Κοτσόλη.

Ο Γκούμας επιστρέφει στο «τριφύλλι» έπειτα από πολυετή παρουσία στο εξωτερικό, όπου εργάστηκε σε σημαντικούς ποδοσφαιρικούς οργανισμούς, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες σε θέματα σκάουτινγκ, ανάλυσης και αγωνιστικού σχεδιασμού.

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