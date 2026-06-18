Οριστικοποιήθηκε η πώληση του Κάρολ Σφιντέρσκι από τον Παναθηναϊκό στην πολωνική Βίντζεβ Λοτζ. Ο 29χρονος διεθνής Πολωνός επιθετικός πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον πολωνικό σύλλογο, με ετήσιες αποδοχές σχεδόν 1 εκατ. ευρώ.

Οι «πράσινοι» θα βάλουν στα ταμεία του ένα ποσό λίγο πάνω απ’ το 1 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Σφιντέρσκι, ενώ με τα μπόνους συμμετοχών, το όλο ποσό μπορεί να ξεπεράσει το 1,3 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Κάρολ Σφιντέρσκι στην πολωνική Βίτζεβ Λοτζ.

Ο Πολωνός επιθετικός εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 με μετεγγραφή από την αμερικανική Σάρλοτ. Στο Τριφύλλι κατέγραψε 62 συμμετοχές και 13 γκολ.

Κάρολ, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!».