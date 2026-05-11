Σε επαφές με την Παρτίζαν για τον Μίλαν Βούκοτιτς βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Σερβίας ο 23χρονος δημιουργικός μέσος ενδιαφέρει τους «πράσινους», οι οποίοι κινούνται για να τον αποκτήσουν.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα: «Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Παρτιζάν για την απόκτηση του Μίλαν Βούκοτιτς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσφορά των “πράσινων” αγγίζει τα 3 εκατ. ευρώ, ωστόσο η Παρτιζάν αξιώνει 6 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες βρίσκονται σε εξέλιξη».

Ο Βούκοτιτς που γεννήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2002 στην Ποντγκόριτσα, αγωνίζεται με τα χρώματα της Παρτίζαν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και την εφετινή σεζόν έχει καταγράψει 8 γκολ και 8 ασίστ σε 40 επίσημα ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Για την ώρα οι «πράσινοι» δεν επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ, καθώς ακόμα βρίσκονται σε εξέλιξη τα playoffs της Super League.

