Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να αναβαθμίσει και να ολοκληρώσει το ρόστερ του εν όψει των υποχρεώσεών του σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μετά την κίνηση για την απόκτηση του Λιβάι Γκαρσία απ’ την Σπαρτάκ Μόσχας με μορφή δανεισμού και πιθανή οψιόν αγοράς του, το «τριφύλλι» επιστρέφουν στην υπόθεση του Ματίας Γένσεν!

Οι «πράσινοι» έκαναν νέα προσέγγιση για να αποκτήσουν τον Δανό κεντρικό μέσο, καθώς η Μπρέντφορντ απέκτησε τον Μαμαντού Σανγκαρέ με ποσό-ρεκόρ. Αυτό θα περιορίσει τον χρόνο συμμετοχής του 30χρονου άσου στην αγγλική ομάδα κι ο Παναθηναϊκός πιέζει για την απόκτησή του.

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