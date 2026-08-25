Η μοίρα δεν αφήνει τον Παναθηναϊκό μακριά από την ιστορική του έδρα, αφού όπως έγινε γνωστό μετά την κλήρωση της League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας, οι πράσινοι θα επιστρέψουν ως φιλοξενούμενοι δύο φορές μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας!

Όπως είναι γνωστό εδώ και μήνες, ο Παναθηναϊκός αποχωρεί από το «Απ. Νικολαΐδης», την ιστορική του έδρα για να δίνει τους φετινούς εντός έδρας αγώνες του στο ΟΑΚΑ, με τους πράσινους να παραχωρούν για τη φετινή σεζόν το γήπεδό τους στην Κηφισιά, την οποία ήταν να αντιμετωπίσουν αρχικά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, παιχνίδι που τελικά αναβλήθηκε λόγω της άσκησης του δικαιώματος από τους πράσινους για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

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