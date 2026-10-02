Ο Λιβάι Γκαρσία μετά τις ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού, στον αγώνα με την ομάδα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο με το Κουρασάο αποδεσμεύτηκε από την Εθνική του ομάδα και είναι σε διαδικασία επιστροφής.

Ο 28χρονος αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα την Κυριακή (4/10). Θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και το κατά πόσο το πρόβλημα αφορά σε θλάση ή η ζημιά είναι μικρότερη.

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