Ξεκίνησε τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν όψει του εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (19/04, 21:00) για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μην έχει στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές.

Ο Ισπανός προπονητής των «πράσινων» δεν είχε πάλι στην διάθεσή του τον Σωτήρη Κοντούρη που έκανε θεραπεία.

Ακόμη εκτός έμειναν ο Πάλμερ Μπράουν που συνεχίζει ειδικό πρόγραμμα, ο Γιώργος Κάτρης που έκανε θεραπεία και ατομικό, ενώ οι Τζούρισιτς και Σισοκό έκαναν θεραπεία.

