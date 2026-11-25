Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δήλωσε μεταξύ άλλων πως ο Κρίστιανσεν θα κάνει το ντεμπούτο του με τα πράσινα κόντρα στη Νόρτζελαντ, ενώ τόνισε πως ο βασικός λόγος που η ομάδα έχει πετύχει μέχρι στιγμής είναι οι μεταγραφές του καλοκαιριού.

Ο Δανός τεχνικός υποστήριξε επίσης ότι ο Γιώργος Κυριακόπουλος αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 1-2 εβδομάδες, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να ρισκάρει τη συμμετοχή του Ντε Φράι στην αναμέτρηση με τους Δανούς, ωστόσο τόνισε πως ο Ολλανδός αμυντικός θα αγωνιστεί κανονικά την Κυριακή κόντρα στον Ατρόμητο.

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