Πρόταση στον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Φακούντο Πελίστρι αναμένεται να καταθέσει η Χαλ. Οι νεοφώτιστοι στην Premier League θα κινηθούν μετά την ολοκλήρωση των αγώνων του «τριφυλλιού» με την Πάκσι για τον Β’ προκριματικό γύρο του Conference League, την ώρα που ο Ουρουγουανός εξτρέμ βρίσκεται εδώ κι εβδομάδες στη μεταγραφική λίστα τους.

Στον Παναθηναϊκό γνωρίζουν για το ενδιαφέρον και προετοιμάζονται για κάθε πιθανό ενδεχόμενο.

Αυτή την περίοδο οι «πράσινοι» αναζητούν έναν ακόμη κεντρικό χαφ, ωστόσο οι εξελίξεις στην υπόθεση Πελίστρι ενδέχεται να επισπεύσουν την κίνηση για εξτρέμ.

Ήδη οι «πράσινοι» έχουν ξεκινήσει την αξιολόγηση περιπτώσεων, ώστε να είναι έτοιμοι να κινηθούν άμεσα εφόσον «τρέξει» το ζήτημα μίας πιθανής παραχώρησης του διεθνούς Ουρουγουανού άσου.

Σημαντική είναι η παράμετρος και στο οικονομικό σκέλος μίας πιθανής μεταγραφής. Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Πελίστρι το καλοκαίρι του 2024 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έναντι 5,8 εκατ. ευρώ, με τους Άγγλους να διατηρούν ποσοστό 45% επί της υπεραξίας οποιασδήποτε μελλοντικής μεταπώλησης.

Ο Πελίστρι από φέτος θα αμείβεται με 2,1 εκατ. ευρώ ετησίως και αν δεν αποχωρήσει θα είναι ένας από τους τρεις πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές του ρόστερ.