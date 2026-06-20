Ο Ινιάκι Πένια θα είναι οριστικά ο νέος γκολκίπερ του Παναθηναϊκού, καθώς όπως ενημέρωσαν και οι «πράσινοι» υπάρχει προφορική συμφωνία με την πλευρά του για συμβόλαιο 3+1 ετών.

Το «τριφύλλι» είχε ήδη συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα για την αγορά του 27χρονου γκολκίπερ για ένα ποσό περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, με τον Πένια να έρχεται την Κυριακή (21/6) στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της «La Masia» και το 2021 προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα και δόθηκε δανεικός στη Γαλατάσαραϊ το ίδιο καλοκαίρι.

Πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στην Έλτσε με την οποία κατέγραψε 16 συμμετοχές, ενώ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα αγωνίστηκε σε 45 ματς συνολικά.