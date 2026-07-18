Ο Παναθηναϊκός μπορεί να πανηγυρίσει μια μεγάλη μεταγραφική του νίκη … Πως αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν!

Οι διαπραγματευτικές ικανότητες των «πρασίνων» στέφτηκαν με απόλυτη επιτυχία για τους «πράσινους», οι οποίοι δεν λύγισαν στις συνεχείς πιέσεις της Σάμσουνσπορ και επέμειναν στο πλάνο τους μέχρι να φτάσουν στην οριστική συμφωνία καθορίζοντας οι ίδιοι το κόστος της μεταγραφής στα 5,5 εκατ. ευρώ .

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