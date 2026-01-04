Ο Παναθηναϊκός μπαίνει δυναμικά στον Ιανουάριο με σειρά μεταγραφικών κινήσεων που αλλάζουν το πρoφίλ της ομάδας. Το τριφύλλι επικεντρώνεται στην ενίσχυση του ρόστερ και παράλληλη αποσυμφόρηση της ομάδας.

Η πρώτη μεταγραφή του χειμώνα είναι γεγονός. Ο Λούκας Τσάβες αναμένεται αύριο Δευτέρα στην Αθήνα για να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Ο 30χρονος Αργεντινός τερματοφύλακας, που αγωνίστηκε για μία διετία στον Παναιτωλικό, θα έρθει με τη μορφή δανεισμού από την Αρχεντίνος Τζούνιορς έως το καλοκαίρι, με την συμφωνία να προβλέπει και οψιόν αγοράς.

