Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνέχισαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού την προετοιμασία τους εν όψει του αγώνα ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο του Γ΄ προκριματικού γύρου του Conference League.

Ο Λιβάι Γκαρσία ακολούθησε όλο το πρόγραμμα της προπόνησης κι έδειξε ότι είναι έτοιμος για το κρίσιμο ματς της προσεχούς Τρίτης (11/8) στο «Βασίλ Λέφσκι» της Σόφιας.

Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με τακτική και ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκληρώθηκε με παιχνίδια τρεις εναντίον τριών.

Να θυμίσουμε ότι στο πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.