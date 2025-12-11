Την καλή εικόνα που έχει δείξει στη League Phase του Europa League θέλει να διατηρήσει ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τη Βικτόρια Πλζεν (22:00, Cosmote Sport 5HD) για την 6η αγωνιστική, σε ένα κομβικό ματς, στο οποίο με νίκη ενδέχεται να τους βάλει στην πρώτη οκτάδα.

Η πολύτιμη νίκη επί της Στουρμ Γκρατς στην Καλογρέζα το βράδυ της 27ης Νοεμβρίου (2-1), ανέβασε τους «πράσινους» στη 14η θέση της βαθμολογίας με 9 βαθμούς μετά από 5 αγώνες κι εφόσον ο Παναθηναϊκός φτάσει σε άλλο ένα τρίποντο -απέναντι σε μία πάρα πολύ καλή κι επιθετική ομάδα- θα «σφραγίσει» την παρουσία του στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Να σημειωθεί ότι οι Τσέχοι έρχονται αήττητοι στο ΟΑΚΑ, μετρώντας στη League Phase δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες στις πρώτες πέντε αγωνιστικές.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ολοκλήρωσε το απόγευμα της Τετάρτης (10/12) στο «Γ. Καλαφάτης» χωρίς άλλα προβλήματα προετοιμασία του Παναθηναϊκού, έχοντας πλέον διαθέσιμο και τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος εξέτισε την ποινή του στον αγώνα με την Στουρμ Γκρατς, αλλά και τον Αλμπάν Λαφόν, ο οποίος ξεπέρασε απόλυτα τον μυϊκό τραυματισμό του (τράβηγμα στο δικέφαλο) κι αναμένεται να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα.

Από εκεί και πέρα ο Ισπανός τεχνικός προσανατολίζεται στην επιστροφή του 3-4-2-1, σχηματισμό που χρησιμοποίησε και στο παιχνίδι με τους Αυστριακούς πριν από δύο εβδομάδες, με τους Ίνγκι Ίνγκασον, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν κι Αχμέντ Τουμπά στην τριάδα της άμυνας, τους Μανώλη Σιώπη, Πέδρο Τσιριβέγια στον άξονα της μεσαίας γραμμής και τους Ντάβιντε Καλάμπρια και Ανάς Ζαρουρί ως φουλ-μπακ. Πίσω απ’ τον επιθετικό, που φαβορί είναι ο Σφιντέρσκι, αναμένεται να πάρουν θέση οι Τάσος Μπακασέτας και Ματέους Τετέ.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν 21 παίκτες: οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς και Πάντοβιτς.

Εκτός έμειναν οι Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλος και οι Ντέσερς, Γεντβάι, Μαντσίνι, Γερεμέγεφ που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε από την UEFA ο Πορτογάλος, Αντόνιο Νόμπρε, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Νέλσον Περέιρα, Πέδρο Μαρτίνς και 4ο τον Φάμπιο Βερίσιμο. Στο VAR θα είναι ο Πορτογάλος Αντρέ Ναρκίσο και AVAR Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.