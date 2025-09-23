Ο Ισπανός διαιτητής, Ρικάρντο ντε Μπούργος Μπενγκοετσέα ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Γιουνγκ Μπόις, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (25/9 – 22:00, ΑΝΤ1- Cosmote Sport 2) για την πρεμιέρα των ομίλων του Europa League.

Ο 39χρονος διεθνής διαιτητής θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Ικερ Ντε Φρανσίσκο και Αλφρέδο Μορένο, ενώ στo VAR θα βρίσκεται ως βοηθός ο Χαβιέρ Βιλανουέβα και τέταρτος διαιτητής θα είναι ο επίσης Ισπανός, Αλεχάντρο Ρουίς, με τον πρώτο διαιτητή στο VAR να μην έχει ανακοινωθεί ακόμη.