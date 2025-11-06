Το Μάλμε και το «Eleda Stadium» γεννούν πολύ ωραίες αναμνήσεις στον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ, καθώς πριν από σχεδόν μία δεκαετία ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε δια… περιπάτου τους «γαλάζιους» με 2-0, χάρη σε δύο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μάλιστα εκείνο ήταν το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του στον πάγκο των «μερένχες» και σίγουρα θα ήθελε να ξεκινήσει με τον ίδιο… τρόπο και τους ευρωπαϊκούς αγώνες του με το «τριφύλλι», στο μεγάλο ματς της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League που θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης (6/11, 19:45, CosmoteSport 3HD, ANT1) στο σουηδικό στάδιο και θα κρίνει πολλά στη μάχη για την πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει ξανά στη διάθεσή του τον Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος ξεπέρασε το τράβηγμα στο δικέφαλο μηριαίο μυ κι αναμένεται να έρθει ως έξτρα λύση από τον πάγκο.

Από εκεί και πέρα, ο Μπενίτεθ αναμένεται να κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα θέλοντας αφενός να «φρεσκάρει» το βασικό σχήμα του «τριφυλλιού» κι αφετέρου να κάνει μία πολύ προσεκτική διαχείριση ενόψει του κυριακάτικου (9/11, 21:00) μεγάλου αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για τη 10η αγωνιστική της Super League.

Κάτω απ’ τα δοκάρια αναμένεται να επιστρέψει ο Αλμπάν Λαφόν, με τους Γιάννη Κώτσιρα και Φίλιπ Μλαντένοβιτς στα άκρα της άμυνας, ενώ ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο τον πρώτο λόγο για να ξεκινήσουν έχουν οι Αχμέντ Τουμπά κι Έρικ Πάλμερ-Μπράουν.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο πολύπειρος τεχνικός αναμένεται να δώσει «ανάσες» στον Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος πιθανότατα θα έρθει απ’ τον πάγκο, ενώ στο «8» θα ξεκινήσει πάλι ο Άνταμ Τσέριν. Στα άκρα της επίθεσης θα πάρουν θέση οι Ματέους Τετέ και Ανάς Ζαρουρί, με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς πίσω απ’ τον Κάρολ Σφιντέρσκι.

Δεν θα πρέπει πάντως να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο της… έκπληξης από τον Μπενίτεθ και η χρησιμοποίηση τριάδας στην άμυνα σε διάταξη 3-4-2-1, όπως έκανε πριν από 8 ημέρες στον αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Εκτός έχουν μείνει οι τραυματίες Καλάμπρια, Ντέσερς, Μπόκος, ο Πελίστρι που όπως όλα δείχνουν θα επιστρέψει στον αγώνα της Κυριακής (9/11) με τον ΠΑΟΚ, αλλά και οι Γερεμέγεφ, Γεντβάι και Μαντσίνι που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Την αποστολή για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μάλμε στη Σουηδία, συγκροτούν οι Στη λίστα βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.

Διαιτητής του αγώνα έχει οριστεί απ’ την επιτροπή διαιτησίας της UEFA ο Σκωτσέζος Νίκολας Γουόλς, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Φράνσις Κόνορ, Ντάνιελ ΜακΦάρλαν και 4ο τον Κρίστοφερ Γκράχαμ. Στο VAR θα είναι ο Σκωτσέζος Κέβιν Κλάνσι και AVAR ο Στήβεν ΜακΛιν.

Επιμέλεια: Χρυσοβαλάντης Ανδρουλάκης

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ