Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Σαμσουνσπόρ στην Σαμψούντα (20:00, COSMOTE SPORT 3) με στόχο να προκριθεί στη League Phase του Europa League. Οι «πράσινοι» επικράτησαν 2-1 με ανατροπή στο ΟΑΚΑ, χάρη στα γκολ του Κυριακόπουλου και του Πάλμερ-Μπράουν, και πλέον βρίσκονται ένα βήμα μακριά από την πρόκριση.

Στην αποστολή των «πρασίνων» που έφτασε την Τετάρτη (27/8) στην Τουρκία, δεν βρίσκεται ο Γεντβάι που δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημά του. Στη Σαμψούντα ταξίδεψαν οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.

Από την άλλη πλευρά, η Σαμσουνσπόρ στοχεύει στην ανατροπή, με «όπλο» την «καυτή» ατμόσφαιρα που αναμένεται να δημιουργήσουν οι οπαδοί της.

Πιθανές ενδεκάδες:

Σάμσουνσπορ (Ρέις): Κότσουκ, Γιάβρου, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Εντσάμ, Μακούμπου, Γιουκσέλ, Ντιμάτα, Μουαντιλμαντζί, Κίλινιτς

Παναθηναϊκός (Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Πελίστρι, Μπακασέτας, Τετέ, Ιωαννίδης

Διαιτητής: Ιρφάν Πελίτο (Βοσνία)

Βοηθοί: Σενάντ Ιμπρισιμπέγκοβιτς, Νταβόρ Μπελίο

4ος: Μίλος Γκίγκοβιτς

VAR: Πολ βαν Μπόεκελ, Ρόμπινς Χένσγκενς