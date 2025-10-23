Νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό θα διεξαχθεί το ματς του Παναθηναϊκού με την Φέγενορντ στο «Ντε Κάιπ» του Νότερνταμ. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται στην περιοχή ανάγκασαν την UEFA να αλλάξει την ώρα διεξαγωγής του αγώνα, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 17:30 (ώρα Ελλάδας) αντί για τις 19:45.

Η περιοχή της Ολλανδίας μπήκε σε «πορτοκαλί συναγερμό», καθώς αναμένονται άνεμοι που θα φτάσουν σε ταχύτητα τα 100 με 120 χιλιόμετρα την ώρα

H ανακοίνωση:

Με απόφαση της η UEFA ενημέρωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι έπειτα από σχετικό αίτημα των ολλανδικών αρχών, ώρα έναρξης του αγώνα Φέγενορντ – Παναθηναϊκός στις 24 Οκτωβρίου ορίζεται στις 16:30 (τοπική ώρα). Το αίτημα προέκυψε λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης που αναφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ από τις 7 μ.μ. της Πέμπτης.

