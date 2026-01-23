Το γκολ-οβίδα του Ανάς Ζαρουρί, με το οποίο ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 1-1 τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη, στη μεταξύ τους αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική της League phase Europa League, είναι υποψήφιο για το κορυφαίο ανάμεσα στα 45 που σημειώθηκαν χθες, όπως αναφέρει η UEFA.

Μαζί με το γκολ του Ζαρουρί, υποψήφια για την κορυφή είναι ακόμα τρία: Αλαιμπέγκοβιτς (Σάλτσμπουργκ-Βασιλεία 3-1), Τσερβ (Βικτόρια Πλζεν-Πόρτο 1-1), Τιάγκο Γκουβέια ( Νις-Γκόου Αχέντ Ιγκλς 3-1).