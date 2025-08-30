Ο Παναθηναϊκός έμαθε τις αντιπάλους του στη League Phase του Europa League στην κλήρωση της Παρασκευής (29/8) και πλέον γνωρίζει και το αναλυτικό πρόγραμμα των οκτώ αγώνων.

Οι «πράσινοι» θα ξεκινήσουν στις 25 Σεπτεμβρίου με αντίπαλο την Γιούνγκ Μπόις στην Ελβετία, πριν υποδεχθούν την Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Το φινάλε θα γίνει στις 29 Ιανουαρίου με αντίπαλο τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων του Παναθηναϊκού

25 Σεπτεμβρίου 2025 22:00: Γιούνγκ Μπόις, εκτός

2 Οκτωβρίου 2025 19:45: Γκόου Αχέντ Ιγκλς, εντός

23 Οκτωβρίου 2025 19:45: Φέγενορντ, εκτός

6 Νοεμβρίου 2025 19:45: Μάλμε, εκτός

27 Νοεμβρίου 2025 22:00: Στουρμ Γκρατς, εντός

11 Δεκεμβρίου 2025 22:00: Βικτόρια Πλζεν, εντός

22 Ιανουαρίου 2026 22:00: Φερεντσβάρος, εκτός

29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Ρόμα, εντός