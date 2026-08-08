Σε ρυθμούς… Σόφιας κινείται ο Παναθηναϊκός. Μετά το 1-1 στο ΟΑΚΑ με την ΤΣΣΚΑ 1948, οι «πράσινοι» έχουν διαθέσει περισσότερα από 1.400 εισιτήρια για τη ρεβάνς στο «Βασίλ Λέφσκι», στο πλαίσιο του Γ΄ προκριματικού γύρου του Conference League.

Αρχικά οι «πράσινοι» είχαν πάρει 1.600 εισιτήρια και δεν αποκλείεται να ζητήσουν περισσότερα, καθώς οι φίλοι των «πράσινων» θέλουν να είναι δίπλα στους παίκτες του Νίστρουπ δίνοντάς τους ώθηση για να φτάσουν στην πρόκριση.

Τις επόμενες ημέρες η εικόνα θα ξεκαθαρίσει ενώ το ματς θα διεξαχθεί την Τρίτη (11/8).