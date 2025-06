Με τον 26χρονο Γαλλο-κονγκολέζο κεντρικό μέσο, Αντουάν Μακουμπού της Κάλιαρι, συνέδεσε το Παναθηναϊκό ο Ιταλός δημοσιογράφος κι «εξπέρ» των μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Σε tweet που «ανέβασε» στο λογαριασμό του ο Ιταλός, αναφέρει πως η τουρκική Σαμσουνσπόρ είναι σε συζητήσεις με την Κάλιαρι για τον Μακουμπού, ενώ «έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον ο Παναθηναϊκός και η Σάλκε».

Ο Μακουμπού μέτρησε πέρσι 33 συμμετοχές με 3 ασίστ στη Serie A, ενώ το συμβόλαιό του με την ομάδα της Σαρδηνίας ολοκληρώνεται σε ένα χρόνο. Ο Παναθηναϊκός με την απόκτηση του Τσιριβέγια θεωρητικά «κλείνει» πλέον στις θέσεις 6-8, όμως δεν αποκλείεται να ξαναβγεί στην… αγορά για να ενισχύσει τον άξονά του, εάν πωληθεί ο Άνταμ Τσέριν μετά τα ματς με τους Ρέιντζερς.

🚨 Turkish side Samsunspor have opened talks to sign Cagliari midfielder Antoine Makoumbou.

Schalke04 and Panathinaikos have also approached the player. pic.twitter.com/RWJWWlXGqC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2025