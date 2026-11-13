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Μπορεί να φοράει πλέον την φανέλα του Παναθηναϊκού, ωστόσο ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν δεν ξεχνάει τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκε σημαντικές στιγμές στην ποδοσφαιρική του διαδρομή.
Ο Ολλανδός αμυντικός επέστρεψε στις εγκαταστάσεις της Σαμσουνσπόρ, από τη οποία μεταγράφηκε στον Παναθηναϊκό και η υποδοχή που του επιφύλαξαν οι άνθρωποι της τουρκικής ομάδας ήταν κάτι παραπάνω από θερμή.
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