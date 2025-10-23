Συνεχίζεται η σύσκεψη της UEFA αναφορικά με την τύχη του αγώνα ανάμεσα στη Φέγενορντ και τον Παναθηναϊκό, που βρίσκεται στον … αέρα, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει το Ρότερνταμ.

Ως γνωστόν το ματς αρχικά επρόκειτο να γίνει στις 19:45, με τη σέντρα τελικά να μετατίθεται στις 17:30, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Η επικαιροποιημένη όμως πρόβλεψη για την κακοκαιρία αναφέρει ότι στις 17:00 τοπική ώρα, το Ρότερνταμ μπαίνει σε πορτοκαλί συναγερμό, κι έτσι η UEFA πήρε την απόφαση να μην αρχίσει το ματς στις 17:30.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, οι ολλανδικές Αρχές έστειλαν αναφορά, σύμφωνα με την οποία μπορεί να γίνει το ματς των «πράσινων» με την ομάδα του Ρότερνταμ απόψε (23/10), με ώρα έναρξης στις 22:00, καθώς εκείνη την ώρα φαίνεται πως θα υπάρχει ύφεση στα καιρικά φαινόμενα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καταιγίδα «Μπέντζαμιν» θα σαρώσει την ευρύτερη περιοχή, με έντονη βροχόπτωση και ανέμους που θα φτάσουν τα 120 χιλιόμετρα/ώρα.