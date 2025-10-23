Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Ρότερνταμ τη Φέγενορντ. Οι «πράσινοι» αναζητούν ένα καλό αποτέλεσμα στο ματς για την 3η αγωνιστική του Europa League. Να θυμίσουμε ότι ο αγώνας πέρασε μέσα από «περιπέτειες» καθώς άλλαξε δύο φορές ώρα διεξαγωγής λόγω του «πορτοκαλί» συναγερμού για ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της Ολλανδίας.

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 0-0 (COSMOTE SPORT 3 HD, ANT1)

Γκολ: –

Κίτρινες κάρτες: –

Κόκκινες κάρτες: –

Φέγενορντ (Ρόμπιν Φαν Πέρσι): Βελενρόιτερ, Ριντ, Αχμέντζοτζιτς, Σμαλ, Μπος, Χουάνγκ, Στέιν, Βαλέντε, Μούσα, Σλίτι, Ουέντα.

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Καλάμπρια, Τσέριν, Τετέ, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι