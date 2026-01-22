Στις 22:00 (ΑΝΤ1, Cosmote Sport 4) θα αρχίσει στην παγωμένη «Groupama Arena» της Βουδαπέστης το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Φερεντσβάρος, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι» ψάχνουν ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Ούγγρους, για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην πρώτη 24άδα και να μείνουν συνάμα «ζωντανοί» για τον στόχο της πρώτης 8άδας που οδηγεί απευθείας στη φάση των «16».

Το «τριφύλλι» που μέχρι στιγμής έχει στη League Phase 10 βαθμούς, θα αγωνιστεί στο αποψινό ματς κάτω από πολικές συνθήκες, καθώς το θερμόμετρο δείχνει -7 βαθμούς Κελσίου.

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα παρατάξει την ομάδα του απέναντι στη Φερεντσβάρος με σύστημα 3-4-2-1.

Ο Λαφόν θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Τουμπά να συνθέτουν την τριάδα στην άμυνα.

Ο Καλάμπρια θα είναι ο δεξιός μπακ-χαφ, ο Κυριακόπουλος αριστερά, ενώ οι Τσιριβέγια και Σάντσες θα βρίσκονται στον άξονα, με τους Μπακασέτα και Πελίστρι να παίζουν πίσω από τον προωθημένο Σβιντέρσκι.

Τον αγώνα στην «Groupama Arena» θα σφυρίξει ο Ουκρανός Μίκολα Μπαλάκιν. Βοηθοί του είναι οι Ολεξάντρ Μπερκούτ και Βίκτορ Ματιάς, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Βίταλι Ρομάνοφ. Στο VAR θα βρίσκονται οι Ντένις Σίρμαν και Νμίτρο Παντσίσιν.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Φερεντσβάρος: Γκρόφ, Σισέ, Ρέμακερς, Σάλαϊ, Μακρέκις, Λέβι, Ρομάο, Γκανιχόφσκι, Κάντου, Γιουσίφ, Ζαχαρίασεν

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σάντσες, Μπακασέτας, Πελίστρι, Σβιντέρσκι