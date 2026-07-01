Το πρώτο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους έδωσε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε 4-0 της Χέλμοντ, που αγωνίζεται στην Β’ Ολλανδίας. Παρουσία 100 φίλων του «τριφυλλιού», οι «πράσινοι» έκαναν ένα καλό «ξεμούδιασμα» στο προπονητικό κέντρο «MEC’07» στο Μάουρικ.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Σαντίνο Αντίνο που σημείωσε δύο γκολ, ενώ τα πρώτα τέρματα πέτυχαν οι Βισέντε Ταμπόρδα και Ανδρέας Τεττέη.

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