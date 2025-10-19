Τα παράπονά τους για μη καταλογισμό πέναλτι από τον Φέλιξ Τσβάιερ στο Άρης-Παναθηναϊκός εξέφρασαν οι «πράσινοι».

Στη live ενημέρωση στην ιστοσελίδα του συλλόγου για το συγκεκριμένο ματς, το «τριφύλλι» επισημαίνει ότι υπήρξε τράβηγμα του Ροζ στον Γερεμέγεφ μέσα στην περιοχή.

Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι πρόκειται για φάση που έγινε ακριβώς πριν ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι με το πλασέ του Τάσου Δώνη και τον λάθος υπολογισμό του Ντραγκόφσκι.

«Καθαρό τράβηγμα του Ρόουζ στον Γερεμέγεφ στην περιοχή, δεν καταλογίζεται το πέναλτι», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Χρ. Ανδρ.

Πηγή: sport-fm.gr