Την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τον Αζεντίν Ουναΐ και εμφανίζεται έτοιμος να καταβάλει ποσό κοντά στις οικονομικές απαιτήσεις της Μαρσέιγ, ο Σεμπαστιέν Ντενί ρίχνει τους τόνους.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του footmercato, ο διεθνής Μαροκινός μέσος δεν προτίθεται να υπογράψει μόνιμα με τους «πράσινους», καθώς έχει θέσει ως στόχο την ένταξή του σε σύλλογο που αγωνίζεται σε ένα από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Πρόκειται για μια σαφή τοποθέτηση, η οποία, όμως, συναντά εμπόδια λόγω των οικονομικών και μισθολογικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν πιθανοί ενδιαφερόμενοι, όπως η Τζιρόνα.

Ο Ντενί περιγράφει ξεκάθαρα την κατάσταση: «Για τον Ουναΐ είναι εκτός συζήτησης να υπογράψει μόνιμα στον Παναθηναϊκό, ακόμα και αν η ελληνική ομάδα είναι έτοιμη να προσφέρει ένα ποσό που πλησιάζει τις απαιτήσεις της Μαρσέιγ».

Ακολούθως, ο Ντενί εξηγεί τον λόγο αυτής της στάσης του Ουναΐ: «Ο παίκτης δεν θέλει να πάει και θέλει να παίξει σε έναν σύλλογο του Top 5 της Ευρώπης, αυτός είναι ο στόχος του. Έχει συγκεκριμένους σκοπούς σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο και άλλα ζητήματα με την Εθνική Μαρόκου. Ξέρει ότι πρέπει να παίζει σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα».

Παράλληλα, επισημαίνει τα οικονομικά εμπόδια για άλλους μνηστήρες: «Ξέρουμε ότι η Τζιρόνα ενδιαφέρεται, αλλά σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει το ποσό που ζητά η Μαρσέιγ. Επιπλέον, η Tζιρόνα δεν διαθέτει μεγάλη μισθολογική ευχέρεια και θα δυσκολευτεί ακόμη και να καλύψει τον τρέχοντα μισθό του στη Μαρσέιγ».

