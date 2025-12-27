Το θέμα του Τετέ επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες, με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία να υποστηρίζουν ότι υπάρχει συμφωνία με τη Γκρέμιο και πως προετοιμάζεται ο δανεισμός του ποδοσφαιριστή, την ώρα πάντως που από τον Παναθηναϊκό διαψεύδονται οι σχετικές πληροφορίες.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αυτό το διάστημα περνά τις ημέρες των Χριστουγέννων στην πατρίδα του και εμφανίστηκε σε φωτογραφία να κρατά φανέλα των «τρικολόρ» με το όνομά του και τον αριθμό 14.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη φωτογραφία ανέβασε ο λογαριασμός tcgroup στο Instagram, που είναι βραζιλιάνικο γραφείο μάνατζερ.