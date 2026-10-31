Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία για το αυριανό αθηναϊκό ντέρμπι (1/11, 19:30), το οποίο ξεχωρίζει αναπόφευκτα στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το Τριφύλλι κοντράρεται με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, σε μία ιδιαίτερη κρίσιμη και απαιτητική αναμέτρηση, η οποία μπορεί να αλλάξει τα μέχρι στιγμής δεδομένα στην κορυφή της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος.

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