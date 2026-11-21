Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον ΟΦΗ (22/11, 17:30) στο ΟΑΚΑ για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Με εξαίρεση τις ήδη γνωστές απουσίες των τραυματιών Παντελίδη, Ουναΐ και Κρίστενσεν, ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα έχει στη διάθεση του όλους του ποδοσφαιριστές για την κρίσιμη αναμέτρηση με τους Κρητικούς. Στην αποστολή του Δανού τεχνικού συμπεριλήφθηκαν κανονικά οι Πάλμερ Μπράουν και Σαλάχ-Εντίν, οι οποίοι τις προηγούμενες ημέρες ταλαιπωρήθηκαν από ίωση.

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