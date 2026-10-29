Με πολύ γοργούς ρυθμούς προχωράει η προπώληση των εισιτηρίων του ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική της Super League που θα διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή (1/11, 19:30) στο ΟΑΚΑ.

Όπως γνωστοποίησαν οι «πράσινοι» το βράδυ της Πέμπτης (29/10) τα εισιτήρια που έχουν διατεθεί ήδη έχουν φτάσει τις 30.000, μαζί με τις κάρτες διαρκείας, που είναι κοντά στις 16.500.

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