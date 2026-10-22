Μια απαιτητική ευρωπαϊκή αποστολή περιμένει τον Παναθηναϊκό στο Αλμάτι, όπου θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ στις 17:30 (Magenta Sport 3), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League. Οι «πράσινοι» θέλουν να πανηγυρίσουν τη δεύτερη διαδοχική νίκη τους στη διοργάνωση και να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς την πρόκριση.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ ταξίδεψε στο Καζακστάν έπειτα από πολύωρη πτήση, έχοντας ως οδηγό το θετικό ξεκίνημα στην Ευρώπη, αλλά και την πρόσφατη επιβλητική εμφάνιση απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Παρά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το ζητούμενο είναι να παρουσιαστεί συγκεντρωμένη και αποτελεσματική, σε μια αναμέτρηση που κρύβει αρκετές δυσκολίες λόγω της απόστασης και των απαιτήσεων του αγώνα.

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