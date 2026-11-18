Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς μετά τη φιλική νίκη των Ελπίδων της Κροατίας επί της Γερμανίας με σκορ 3-2 μίλησε για τον Παναθηναϊκό και εξέφρασε την ελπίδα του ο χρόνο συμμετοχής του να αυξηθεί.

«Μπορώ να είμαι ικανοποιημένος, αλλά πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Προσπαθώ, δουλεύω και προπονούμαι. Στην αρχή τα πράγματα ξεκίνησαν καλά, στη συνέχεια όμως υπήρξε μια μικρή στασιμότητα. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζω να παλεύω και πιστεύω ότι στο τέλος όλη αυτή η προσπάθεια θα ανταμειφθεί», τόνισε ο 21χρονος μεσοεπιθετικός.

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