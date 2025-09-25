Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Βέρνη τη Γιουνγκ Μπόις. Οι «πράσινοι» θέλουν να πάρουν τη νίκη στο πρώτο ματς για τη League Phase του Europa League.
Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 0-0 (Cosmote Sport 2)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Γιουνγκ Μπόις (Τζιόρτζιο Κοντίνι): Κέλερ, Γιάνκο, Ζούκρου, Μπενίτο, Χάτζαμ, Μάλες, Γκιγκόβιτς, Φερνάντες, Μοντέιρο, Μπεντιά, Φάσναχτ.
Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Σάντσες, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.