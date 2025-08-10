Η επιλογή του προπονητή της Σαχτάρ, Αρντά Τουράν να πάει σ’ ένα αρκετά ευρύ ροτέισον στην ενδεκάδα της ομάδας του ενόψει της ρεβάνς της Πέμπτης (14/8, 21:00) με τον Παναθηναϊκό στη «Miejski Arena» της Κρακοβίας, είχε και το αντίστοιχο… κόστος για την ομάδα του η οποία «κόλλησε» στο 3-3 με την Καρπάτι Λβιβ στο «Ukraina Stadium» στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Premier League Ουκρανίας.

Ο τεχνικός της αντιπάλου του Παναθηναϊκού στον Γ’ προκριματικό του Europa League άφησε στον πάγκο του Άλισον, Μάρλον, Οτσερέτκο, Ματβιένκο και Τομπίας, ενώ δεν είχε ξανά διαθέσιμο τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ της ομάδας Κέβιν, ο οποίος παραμένει τραυματίας (πιθανότατα δεν θα παίξει ούτε στο δεύτερο ματς με τους «πράσινους»), αλλά και τον έτερο «λαβωμένο» Αγκουινάλδο.

Η Σαχτάρ προηγήθηκε τρεις φορές με τους Νέβερτον (9’), Κάουα Ελίας (23) και Άλισον (82’), όμως η Καρπάτι είχε ισάριθμες «απαντήσεις» με τους Νέβες (15’), Μπρουνίνιο (77) και Κράσνοπιρ (90’+1’), οδηγώντας την ομάδα του Ντόνετσκ στην πρώτη απώλεια βαθμών της στο πρωτάθλημα.

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ παρατάχθηκε με την εξής σύνθεση (4-1-2-3): Ρίζνικ – Κονόπλια, Γκραμ (78’ Ματβιένκο), Μπόνταρ, Αζαρόβι – Μάρλον Γκόμες (62’ Γκλουσένκο) – Μπονταρένκο, Σουντάκοφ – Πεντρίνιο (46’ Σβεντ), Νέβερτον (62’ Οτσερέτσκο), Κάουα Ελίας (62’ Άλισον).