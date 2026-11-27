Ιδιαίτερη αναφορά στον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, που είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Κροατία, έκαναν με σημερινό (27/11) τους δημοσίευμα τα ΜΜΕ της χώρας. Μάλιστα στέκονται στο πόσο εκτιμάει ο Παναθηναϊκός την αξία του νεαρού μεσοεπιθετικού, που στον αγώνα με τη Νόρτζελαντ έβγαζε μάτια και απέδειξε ότι είναι σημαντικός για τους πράσινους.

Ο γεννημένος στις 6/9/05 αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε με περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ από τη Σλάβεν Μπελούπο τον περασμένο Γενάρη και υπέγραψε έως το 2030.

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