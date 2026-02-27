Στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, υπάρχουν στιγμές που ξεχωρίζουν. Στιγμές που κάποιοι φοράνε το σμόκιν της δόξας και άλλοι ντύνονται με το βαρύ… παλτό της αποτυχίας. Κάθε παιχνίδι γεννά ήρωες και αντι-ήρωες, σωστές επιλογές και καταστροφικά λάθη. Σε αυτή τη στήλη θα ξεχωρίζουμε εκείνους που άξιζαν τα φώτα της προβολής κι εκείνους που καλύτερα θα είναι να μείνουν στη σκιά. Γιατί η μπάλα δεν ξεχνά, ούτε κι εμείς.

Η γκαρνταρόμπα του «Παίξε Μπάλα» πήγε Τσεχία και είδε τον Παναθηναϊκό να πανηγυρίζει την πρόκριση στους «16» του Europa League με 4-3 στα πέναλτι απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν.

Ο Τεττέη έβαλε μπροστά τους «πράσινους», ο Λαφόν αν και στο 1-1 δεν είχε καλή αντίδραση, στάθηκε καλά στη «ρώσικη ρουλέτα», ενώ ο Κάτρης έκανε εμφάνιση καριέρας και στάθηκε εξαιρετικά στην αμυντική τριάδα.

Οι «πράσινοι», που στο πρωτάθλημα χωλαίνουν, έχουν τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είναι μετρ στα νοκ-άουτ. Έτσι, πανηγύρισαν μία μεγάλη πρόκριση, θυμίζοντας στιγμές του πλούσιου ευρωπαϊκού παρελθόντος τους.

